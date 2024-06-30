皮利斯：狂牛充足休息成爭勝關鍵

西班牙是今屆歐國盃分組賽唯一一支拿到9分的球隊，到目前為止他們沒有任何失球，也是唯一一支能做到這一點的球隊。

西班牙上場比賽是上周一，已經休養生息了一段時間，相反格魯吉亞則在上周三對葡萄牙的比賽中搏盡老命。在這樣的大賽中，經歷了一個漫長的球季後，對球員來說，擁有充足的休息確是非常重要。

「狂牛兵團」的年輕翼鋒球員，拉明耶馬和尼高拉斯威廉斯可以產生很大的威脅，他們二人看起來無所畏懼，在進攻位置上的突破看起來非常危險，尤其是對意大利的比賽中做到了這一點。

儘管上仗葡萄牙派了不少後備球員上陣，但格魯吉亞還是踢出了一場精彩的比賽，透過大量的壓迫和出色的防守反擊，成功為他們的國家創造了歷史性的晉級時刻，而且肯定的是，基華拉斯基利亞已靠其獨有的魅力風格，成功登上了世界足球大舞台。

要留意的是，格魯吉亞在比賽中展現的能量水平令人驚嘆，也許這可能是他們對西班牙的最大優勢。儘管西班牙球員有較充裕的休息，但他們陣中有許多球員，沒有像西班牙的成員般在球季中踢那麼多的比賽。

格魯吉亞將會令西班牙陷於苦戰，但我認為，這會逼使西班牙發揮他們的小宇宙及過人質素，並遺憾地終結格魯吉亞這段令人驚嘆的歐國盃之旅。