迪歷特同意加盟曼聯　實現童年夢想

曼聯收購中堅有新發展，根據《The Athletic》爆料，紅魔鬼將爭取簽入拜仁慕尼黑中堅馬菲斯迪歷特，甚至傳出已於上周末派人同呢位24歲荷蘭國腳嘅經理人展開會談。迪歷特效力阿積士時期，屬於現任曼聯主帥坦哈格嘅愛將，加上佢早幾年曾自爆係曼聯球迷，預料將會同意成「魔」。

馬菲斯迪歷特兩年前以6,800萬鎊(約6.7億港元)轉會費由祖雲達斯加盟拜仁慕尼黑，但因為傷患及狀態問題，上季德甲只有16場擔任正選，今年1月已傳出佢對於處境感到不滿，唔排除離隊。

曼聯考慮到華拉尼今夏離隊，莊尼伊雲斯已經36歲，加上利辛度馬天尼斯經常受傷，所以希望簽入新中堅，原本想收購愛華頓新星班夫韋迪，但「拖肥糖」要求7,500萬鎊(約7.4億港元)轉會費，令會方卻步。

另一位人選巴塞隆拿中堅朗奴阿拿奧祖身價亦不菲，加上拜仁慕尼黑有意收購呢位烏拉圭國腳，競爭肯定激烈。

反觀馬菲斯迪歷特身價大約4,300萬鎊(約4.2億港元)，加上如果曼聯放棄同拜仁搶奪朗奴阿拿奧祖，呢支德甲勁旅一旦簽到阿拿奧祖，就更大機會出售迪歷特，紅魔鬼可以趁機簽入佢。

馬菲斯迪歷特有份入選荷蘭出戰今屆歐國盃名單，但仍然未上陣。