謝德謙：三獅進攻左路問題有待解決

歐國盃16強展開，英格蘭喺一眾失望聲音中以首名出線，淘汰賽階段佢哋遇上以第3名晉級嘅斯洛伐克，論牌面及球星身價，「三獅兵團」當然遠勝對手，但以近期表現嚟睇，相信唔少英迷都會承認失望。

英格蘭以1勝2和不敗之身，手握5分喺C組首名出線，分組賽最後一場0比0悶和斯洛文尼亞，「三獅」雖掌握主動，全場獲逾7成控球率，將對手壓制到只得4次攻門，不過始終無法取得入球。英格蘭今屆左路進攻問題未解決，主帥修夫基上場擺祖迪比寧咸去左路，但表現未如理想，賽後「修哥」更被球迷掉啤酒膠杯發洩，可見擁躉都唔收貨。16強面對斯洛伐克，「修哥」更要考慮剛榮升第3任父親嘅翼鋒菲爾科頓狀態如何，呢位曼城球星完成分組賽後趕返英國探望太太，雖然已告歸隊，但舟車勞頓對狀態點都有影響。

斯軍對賽輸蝕體力搭夠

斯洛伐克喺E組獲1勝1和1負，最後成為其中一支最佳第3名出線。上場以1比1打和羅馬尼亞，中場安德列杜達早段取得入球，雖然之後被對手12碼追平，但仍無阻佢哋晉級。斯洛伐克今晚面對爭標熱門嘅英格蘭，相信主帥卡桑拿會重演分組賽小勝比利時1比0嘅戰術，防線必定倚重隊長史堅尼亞帶領一眾隊友，不惜氣力阻擋對手。斯洛伐克近6次同英軍交鋒，只得1和5敗未嘗一勝，氣勢難免輸蝕，今場相信只能全面死守，希望有奇迹出現。