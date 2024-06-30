蘇黎世3x3　可藝險勝晉級　決賽日鬥聖若瑟

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽2024」周日（30日）上演淘汰賽激戰，男子組兩支精英賽8強隊伍碰頭，最終嗇色園主辦可藝中學以17：14險勝德信中學晉級14強，將會大戰聖若瑟書院，爭奪8強席位。

屯門區學界賽4連霸的可藝中學周日迎來沙西區亞軍德信中學，可藝憑陳日朗內外開弓得手，一度領先12：8，德信則靠兩分球追成14：14平手，最終可藝頂住壓力，以17：14險勝，躋身12強。

今場得7分的陳日朗轉校至可藝短短一年，協助球隊奪得學界冠軍，首次踏足精英賽舞台，今次亦是他首次出戰蘇黎世3x3大賽，他期待12強回到修場場館有更好發揮：「之前的學校很少機會遇上其他區的強隊，第一次打精英賽，完全不知道發生什麼事，好開心現在有更多機會和他們較量。希望我們可以打進4強，再次挑戰九龍區傳統勁旅。」

陳日朗感激教練和隊友信任，令他籃球路上成長不少：「可藝算是『兄弟波』，隊友都是我出面的波友，大家都熟悉隊友打法和『食胡位』，好肯『做波』給隊友得分。多謝教練（梁民熊）給我進攻權，從他身上學識觀察球場內發生什麼事。另外心態上亦有進步，之前總是覺得比別人差，現在大家都打同一個舞台，距離沒有想像中大。」

可藝將於7月3日決賽日迎戰聖若瑟書院，爭入8強。聖若瑟今年強陣出擊，周日以21：7大勝寧波第二中學，強勢晉級。身高1米9的鄧力嘉今場在內線如魚得水，多次接應張嘉謙傳球，收穫全場最高9分，許浩翔和施建宏亦不時剷籃進攻，帶來威脅。張嘉謙賽後表示，「我們在防守上可以再做好一點，今年陣容中有3個都是中六生，希望拿到好成績，衝擊冠軍。」

男子組其他出線球隊包括：北角協同中學、香港道教聯合會圓玄學院第一中學、廠商會中學、筲箕灣東官立中學、漢華中學、寶覺中學、中華基督教會桂華山中學及趙聿修紀念中學。

男子組淘汰賽賽果：

香港培正中學 7：11 香港道教聯合會圓玄學院第一中學

北角協同中學 11：6 基督教香港信義會信義中學

聖若瑟書院 21：7s寧波第二中學

嗇色園主辦可藝中學 17：14 德信中學

廠商會中學 14：9 中華基督教青年會中學

香港道教聯合會青松中學 12：20 筲箕灣東官立中學

聖若瑟英文中學 3：17 漢華中學

寶覺中學 12：11 香港鄧鏡波書院

東華三院辛亥年總理中學 9：14 中華基督教會桂華山中學

博愛醫院陳楷紀念中學 10：12 趙聿修紀念中學