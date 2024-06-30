延續悶蛋足球　英格蘭又嚟獻「細」

歐國盃16強頭場，奪標大熱門英格蘭硬撼斯洛伐克。「三獅兵團」分組賽進攻冇Form，踏入淘汰賽為免有乜閃失，主帥修夫基勢必繼續其「悶蛋足球」；斯洛伐克有自知之明，唔會輕舉妄動，鬥謹慎下唔慌多波入，2.5球入球細乃明智之選。（Now 618及688周一凌晨零時直播）

英格蘭坐擁哈利卡尼、祖迪比寧咸、菲爾科頓及布卡約沙卡嘅星級鋒線，但個個各自為戰，完全冇化學作用，今屆3場分組賽入得兩粒咁大把，進攻毫無章法，就算能夠先入波，亦會立即龜縮防守，場場都悶到瞓着，修夫基自然備受一眾名宿同粉絲猛烈批評。但你咪理，「三獅兵團」仍以1勝2和取得C組首名，仲喺淘汰賽去到冇乜傳統勁旅嘅下線，相當有運仔。

嚟到淘汰賽階段，斷估修夫基都唔會突然開竅，改善到球隊進攻，加上佢哋以往經歷太多「轟烈敗仗」，包括上屆決賽飲恨，「修哥」寧願踢穩陣波悶悶地贏，甚至覺得咁樣做先有奪冠機會，況且兩名左閘捷比亞同勞基梳爾，唔係有傷就狀態未足，隨時成為隱患，英格蘭球員分分鐘踢得更保守。睇番佢哋近10場歐國盃，法定時間內有9次係1球起、2球止，可見細盤相當穩陣。

另邊廂，斯洛伐克吸取上屆分組賽旗開得勝再連輸兩場嘅教訓後，今屆踢得更務實，喺E組3戰錄勝和負各一，於4隊同得4分、對賽相同之下，憑較佳得失球力壓烏克蘭唔使包尾，以其中一支最佳第3名躋身16強，尤其尾輪同羅馬尼亞嘅「默契和波」，成為球壇焦點，今日遇上英格蘭，佢哋勢必擺下「鐵桶陣」，好大機會又悶戰一場，細盤必揀。

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