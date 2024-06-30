基拔圖施華：厄瓜多爾有力踢墨西哥出局

美洲盃B組將上演一場非常重要的比賽，墨西哥及厄瓜多爾正在爭奪最後1個出線席位，而其他兩支球隊的出線形勢已經明朗化。委內瑞拉已經提前晉級，而牙買加亦即將打道回府，墨西哥及厄瓜多爾的對碰，將決定另一個晉級名額。

厄瓜多爾擁有優勢，即使今場和波他們也是晉級的一方，而墨西哥則必須全力以赴爭勝。厄瓜多爾在上仗對牙買加的比賽中，以一場精彩的勝利反彈過來，令人驚訝的是年輕球員肯迪利派斯射入了一個重要的12碼，這讓他成為了美洲盃歷史上第2最年輕的入球球員。至於另位一位年輕球員阿倫明達看起來也踢得不錯，我希望他在停賽後與回歸的厄瓜多爾傳奇人物安拿華倫西亞一起在這場比賽中正選登場。另外，我必須說效力車路士的摩西斯卡些度表現得非常出色，如果他們想從小組出線並走得更遠，必須繼續倚賴其在中場的高侵略性踢法。

墨西哥對委內瑞拉爆冷落敗是令人震驚，我原本預期他們能輕鬆贏波。現在的結果讓他們處於一個糟糕的境況，今仗不能贏波就要打道回府，這是任何球隊都不想要的。對他們來說，儘管淘汰賽還未展開，但今場賽事彷彿已經成為了一場過的淘汰賽。

要贏出這場比賽，他們需要入球，但至今他們在美洲盃上只入1球，還只是面對兩場連敗的牙買加所攻入的。他們急切需要提升進攻火力，否則就會提前出局，這對一支闊別幾年後重返美洲盃的球隊來說，是令人失望的的結局。我認為厄瓜多爾在和波便能出線下，今仗會守和墨西哥。