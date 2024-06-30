【有片】「速度王」施斯高　7年前已係體能怪物

斯洛文尼亞打入歐國盃16強，雖然王牌前鋒班捷文施斯高3場分組賽都冇波入，但佢嘅破壞力同侵略性都好搶鏡，更加獲歐洲足協確認為今屆分組賽嘅「速度王」。施斯高體能異於常人，最近網上熱傳一段施斯高7年前嘅「怪物片」，亦係佢走上巨星之路嘅起點！

歐洲足協統計，班捷文施斯高嘅飛奔曾經錄得時速35.9公里，係分組賽最高速球員，更勝羅馬尼亞嘅米哈爾拿(時速35.8公里)同瑞士嘅丹尼杜耶(時速35.6公里)。唔好忘記施斯高嘅身高有成1米95，擁有咁高速度實在罕見，喺前場爆破同逼搶都極具威脅，唔入波一樣獲得讚揚。

以呢位21歲前鋒嘅身高，早年曾經被邀做籃球員，雖然佢決心向足球發展，但起點原來都係籃球場。據報薩爾斯堡5年前簽入施斯高，就係因為睇咗一段15秒嘅影片，片入面只得14歲嘅施斯高身處籃球場，佢竟然跳起將卡喺籃框嘅波用腳踢走，驚人嘅彈跳力同體能令人震驚，施斯高經理人喺轉會後承認：「施斯高係第1個因籃球影片被簽嘅足球員！」