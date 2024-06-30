空有攻勢把握力欠奉　西班牙遇鐵桶細盤格

歐國盃16強，爭標熱門西班牙接受「奇兵」格魯吉亞挑戰。無可否認西班牙整體實力遠高於對手，但「鬥牛兵團」射門把握力只屬一般，往往浪費唔少入波機會，格魯吉亞遇強必「泊大巴」加強防守，西班牙縱使可贏波晉級，亦似小勝格局居多，主Ｗ太熱冇肉食，寧願博中位數2.5球嘅入球細。（Now 618周一凌晨3時直播）

西班牙係今屆歐國盃分組賽唯一3戰全勝球隊，兼夾保持不失球，比賽過程亦佔盡上風，創造大量攻勢，但欠缺臨門一腳，當中對意大利全場錄得20次射門，最終僅靠對方擺烏龍，小勝1比0。其後對阿爾巴尼亞，亦多達17次射門，同樣贏1比0，可見「鬥牛兵團」將攻勢轉化成入球嘅效率非常低。

事實上西班牙喺歐國盃傾向保守，跨屆近5場賽事，有4次總入球開2球或以下，加上嚟到一場過嘅淘汰賽，踢法更加唔會太過冒進，以免遭對手偷襲就冇仇報，未必一如預期可以大炒格魯吉亞。

格魯吉亞喺最後一場分組賽爆冷砌低葡萄牙，歷史性殺入16強，好大程度因為對手賽前已穩奪首名出線席位，派出副選上陣，落場球員亦非常錫身就住踢，先至令格魯吉亞有機可乘。呢支歐國盃新丁遇上西班牙，「偷雞」機會微乎其微，球隊過於倚賴兩位前鋒米卡達捷及基華拉斯基利亞單打獨鬥，進攻模式單調，想入波都有難度，唯一晉級可能性係死守到尾，希望頂到互射12碼分勝負，今場勢必上演攻防戰，入波數字唔慌多。

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