比寧咸倒掛續命　英格蘭驚險入8強

周一凌晨(1日)歐國盃16強，英格蘭對斯洛伐克。「三獅兵團」延續分組賽不濟表現，上半場防線鬆散先失守，戰至完場前憑祖迪比寧咸倒掛入波追和，加時再由哈利卡尼頭槌奠勝，反勝2比1晉級，8強對瑞士。

英格蘭今仗僅1個變動，明奈取代干拿加歷查，門將比克福特賽前熱身觸傷手指，但仍繼續把關；斯洛伐克則以上場賽和羅馬尼亞原班陣容出擊，艾雲舒蘭斯繼續領軍。

斯洛伐克一開波就嚇你一驚，大衞漢斯高進佔左路有利位置起腳，皮球貼柱出界，之後佢哋另一次攻勢仲到肉，夏拉斯連攻門，好在捷比亞包得夠深護空門解圍；至於英格蘭早段已經被罰3張黃牌，中堅馬克古希領黃，須停賽1場。

25分鐘斯洛伐克開紀錄，英格蘭後防變雪糕筒，斯洛伐克一次攻勢就殺入腹地，大衞史達歷妙傳艾雲舒蘭斯近門射入，斯洛伐克領先1比0，亦係艾雲舒蘭斯今屆第3球。英格蘭攻勢疲弱，僅靠祖迪比寧咸同明奈單打獨鬥，斯洛伐克後防從容應付，半場斯洛伐克領先1比0。

下半場開波4分鐘，菲爾科頓近門射入，不過越位在先食詐胡，呢頭唔入，轉頭幾乎輸多粒，基爾獲加同史東斯喺中場搓失波，被大衞史達歷半場笠射，好在唔中目標。66分鐘捷比亞傷出，英格蘭變陣，高爾彭馬落場，布卡約沙卡打左閘。

77分鐘英格蘭扳平機會，哈利卡尼近門頭槌頭槌攻門，但又頂唔中框，3分鐘後迪格蘭賴斯又射中柱，直至補時5分鐘奇迹出現，祖迪比寧咸門前突然倒掛，為英格蘭射成1比1，亦將比賽帶入加時。

加時上半場91分鐘，英格蘭一輪急攻，哈利卡尼門前接應艾雲東尼頭槌二傳，近門頭槌破網，為「三獅兵團」反勝2比1，驚濤駭浪晉級8強。