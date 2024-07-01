西班牙天才雙翼玩晒　4比1大勝格魯吉亞

周一(1日)凌晨歐國盃16強，西班牙喺圍攻格魯吉亞下意外先失1球，但憑尼高拉斯威廉斯同耶馬兩位天才翼鋒發威，直接間接炮製3個入波，有驚無險下4比1反勝晉級，近5屆第4度躋身8強，下場將會大戰東道主德國，爭逐4強席位。

西班牙實力強橫，開波即不斷利用兩翼進行急攻，5分鐘耶馬中路突圍，分畀丹尼爾卡華積右路傳中，柏迪射門被接。控球率超過8成嘅西班牙不斷嘗試，但都無功而還，反而18分鐘格魯吉亞精彩反擊一擊即中，卡卡巴捷右路傳中，西班牙中堅拿洛文特喺對手壓力下情急擺烏龍，亦係西班牙今屆首個失球。

面對格魯吉亞血肉長城，西班牙單係上半場就有16次埋門，但有7次被對方球員閂到，「上身」嘅門將馬馬達舒維利亦作出5次撲救。西班牙喺38分鐘終有收穫，尼高拉斯威廉斯左路窄位射門被撲出，西班牙重新組織，尼高拉斯威廉斯再傳畀鵝眉月頂嘅洛迪卡斯簡迪，呢位曼城中場割草式射門貼柱入網追平1比1。

下半場形勢不變，格魯吉亞繼續靠反擊搵食，48分鐘基華拉斯基利亞中線後放超遠程冷箭僅僅斜出。51分鐘西班牙領先，耶馬右路精妙傳中，法比安彭拿入楔近門頂入，16歲嘅耶馬交出今屆第2次助攻。75分鐘西班牙突擊，尼高拉斯威廉斯左路狂爆勁抽破網鎖定勝局，今仗交出1入波1助攻；丹尼爾奧莫喺83分鐘錦上添花，助西班牙大勝4比1。