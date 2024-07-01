比寧咸最強救世主　6次補時獻黃金入球

英格蘭喺歐國盃16強對斯洛伐克，再一次踢出慘不忍睹嘅表現，但就憑住天才球星祖迪比寧咸補時嘅「救命波」翻身。連埋今場在內，效力皇家馬德里嘅比寧咸過去1年已6次喺90分鐘後入波，全部都係幫球隊絕殺或追平嘅「黃金入球」，佢賽後表示：「我知道呢個係我嘅時刻！」

比寧咸今場大部份時間同英格蘭一樣沉靜，不過去到補時就係佢嘅時刻，喺95分鐘最後攻勢，英格蘭用手榴彈戰術，馬克古希禁區內頭槌跣後，比寧咸施展美妙倒掛金勾射入，令英格蘭逼和1比1，得以喺加時反勝晉級。呢球係比寧咸第3個國際大賽入球，同碧咸、林柏特、史高斯睇齊。

上周六(20日)啱啱21歲生日嘅比寧咸賽後表示：「當時仲有30秒就要返屋企，出局會令國民失望，但一腳波就可以扭轉局面。呢球係我最重要嘅入波之一，對我同球隊都意義重大，我知道呢個係我嘅時刻，喺皇馬同英格蘭都試過，好開心可以幫助到球隊。」

90分鐘後補時入波嘅「比寧咸時刻」，喺23/24球季已6次出現(見表)，包括4次為皇馬補時絕殺贏波，其中2場仲係對巴塞隆拿嘅「國家打吡」，另外喺英格蘭國家隊亦2次補時入波幫球隊追平。賽後比寧咸獲選為今場最佳球員，實至名歸。

「比寧咸時刻」

年份●入球時間●黃金入球

24年7月●95"●助英格蘭1比1追平斯洛伐克

24年4月●91"●助皇馬3比2絕殺巴塞隆拿

24年3月●95"●助英格蘭2比2追平比利時

23年10月●92"●助皇馬2比1絕殺巴塞隆拿

23年9月●94"●助皇馬1比0絕殺柏林聯

23年9月●95"●助皇馬2比1絕殺基達菲