最強學界3x3賽事！東網周三直播蘇黎世決賽日

蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽已進入最緊張階段，10支經過分組賽及淘汰賽脫穎而出的球隊，周三（7月3日）將踩入灣仔修頓場館進行連場激鬥，爭逐今屆賽事男女子錦標，on.cc東網將直播8強至決賽，專業評述邢安邦、港隊代表蔡龍德及東網主持李浚𣇹將陪大家睇波，見證邊隊最終問鼎學界最強3人賽的霸主地位。（on.cc東網周三下午12時30分起直播/蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽Facebook、東網體育Facebook、睇體Facebook及睇體youtube同步直播）

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蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽採用FIBA國際籃協規格的3人籃賽專用地板，今年賽事來到第4屆，吸引了超額的約400支球隊報名參賽，其中男子共有64隊及女子亦有64隊列陣。上屆冠軍男子組的英華書院、亞軍拔萃男書院、季軍張振興伉儷書院及殿軍的裘錦秋中學（葵涌）以逸待勞，直入7月3日的決賽日，接受另外10支脫穎而出的球隊挑戰。至於女子組上屆錦標得主滙基書院（大坑東）、亞軍英華女學校、季軍浸信會永隆中學、殿軍漢華中學，亦會於周三亮相，想知道那隊能笑到最後？支持學界籃球的球迷不容錯過。