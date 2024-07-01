中國17歲羽毛球新星比賽途中猝死　家人質疑搶救延誤

亞洲羽毛球聯合會及印尼羽協周一(1日)發布消息，年僅17歲的中國單打選手張志傑在6月30日傍晚1場比賽中，突然暈倒，被送往醫院後，延至當地時間晚上11時20分不治。事後張志傑的姐姐發文質疑搶救有延誤，導致弟弟不幸逝世

當時張志傑參加在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標小組賽對日本隊，他準備迎接對手發球時，突然向前倒地，手腳抽搐，工作人員立即入場了解張志傑的情況，並召喚救護人員趕來為他進行急救，2分鐘內就將他用救護車送往醫院，可惜在當晚稍後時間不治。

亞洲羽毛球聯合會、印尼羽毛球協會及組委會發表聲明，對於張志傑逝世深表悲痛，並向他的家人及中國羽毛球協會表達最深切慰問，形容世界羽壇失去1位天才選手。據悉張志傑於2007年1月出生於浙江嘉興，2024年3月獲得全國青年羽毛球錦標賽乙組男子團體冠軍。

張志傑的姐姐在周一(1日)凌晨發文，指比賽地方醫療條件欠佳，導致弟弟未獲及時急救。有內地網紅急救科醫生指，現場救護人員未有使用心肺復甦或AED（自動體外心臟去顫器），可能影響搶救成功率。