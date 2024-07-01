鋒線各有問題　法國比利時吹「細」風

歐國盃16強重頭戲，法國火併比利時。法國雖有王牌基利安麥巴比復出，但老拍檔基沙文同基奧特各有問題，令「麥總」成眾矢之的，對手易於防範；比利時方面箭頭盧卡古出晒名「敗家」，更加信唔過，加上淘汰賽場合大家都穩陣行先，寧捧2.5球入球細。（Now 618及688周二凌晨零時直播）

法國近年大賽成績穩定，「三基」基利安麥巴比、基沙文同基奧特於中前場合作無間，不過基奧特年事已高淪為後備，主帥迪甘斯亦不滿基沙文逼搶欠積極，上場對波蘭冇得擔正，甚至有傳基沙文唔妥「麥總」做隊長，兩人面和心不和。

講到尾法國最具威脅都係麥巴比，首仗贏奧地利就係靠佢製造烏龍波，不過「麥總」喺嗰場整傷鼻骨，次輪對荷蘭冇落場，上仗對波蘭復出雖然操刀12碼建功，取得佢喺歐國盃首個士哥，但大部分時間被對手嚴密看管 ，搞到冇啖好食，臨尾仲被波蘭逼和，只能次名出線。睇番「高盧雄雞」3場分組賽入得兩粒，其他隊友明顯支援唔夠，場場靠「麥總」單天保至尊確難搞。

另邊廂比利時亦唔好得幾多，佢哋喺死亡E組4隊同得4分下，同以次名晉級。當中尾輪對住烏克蘭，尾段怕輸全軍縮後，雖然悶和對手出線，但毫無勁旅風範。

「流量密碼」盧卡古創造3項羞恥數據，3場分組賽3次食詐胡、6次錯失黃金機會、7次射中目標但零入球，嘥晒隊長奇雲迪布尼多番妙傳。再者踏人淘汰賽，雙方預計會踢得更謹慎，法國近4場都係1球起、2球止，比利時近3仗亦全開2球或以下，入球細捧得過。

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