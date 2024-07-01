C朗啞火　葡萄牙讓唔起斯洛文尼亞

歐國盃16強，葡萄牙鬥斯洛文尼亞，球星如雲嘅葡萄牙時至今日，仍然屬於「C朗隊」，即使佢腳風唔順，領隊馬天尼斯都唔敢收起呢位老大哥，變相窒礙球隊進攻。斯洛文尼亞踢法四平八穩，今屆3戰全部打和，包括守和勁旅英格蘭0比0，今仗法定時間內有力保持不敗，有得受讓1球、球半，下盤值得捧場。（Now 618周二凌晨3時直播）

葡萄牙雖然分組賽首名出線，但整體表現欠缺說服力，撇開上場留力，以副選輸畀格魯吉亞，就算首場對捷克，亦贏得非常艱辛，踢到補時先至攻入反勝1球。至於可以贏土耳其3球，好大程度上因為對手踢法有前冇後，令葡萄牙有大量進攻空間，加上土軍後衞犯大錯所致。總括而言，葡萄牙遇上防守型球隊，就顯得老鼠拉龜，無從入手，特別係C朗無復當年之勇，今屆踢3場仍然冇波入，靠佢破對手密集防守，恐怕事倍功半。

值得一提，葡萄牙曾於3月熱身賽0比2不敵斯洛文尼亞，該仗C朗踢足全場冇建樹，今次隨時歷史重演。至於斯洛文尼亞深知自己實力有限，由始至終堅持防守行先，但求不敗，結果3場分組賽分別同丹麥、塞爾維亞打和1比1，上仗甚至同英格蘭互交白卷，證明防線的確非常穩健。呢支巴爾幹半島球隊踢分組賽都咁保守，來到淘汰賽一戰定生死，相信會進一步縮向後場，專注以「死守突擊」戰術同對手周旋，大不了守足120分鐘。若然最終需要互射12碼分勝負，屆時斯洛文尼亞晉級機會反而較大。

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