曼聯走寶　馬圖斯讚沙比薩係今屆最佳球員

奧地利今屆歐國盃力壓兩支傳統勁旅法國及荷蘭，爆冷以小組首名進身16強，中場沙比薩功不可沒，呢位30歲多蒙特球星踢法瞻前顧後，獲德國名宿馬圖斯稱讚為賽事展開以來最佳球員，似乎暗寸拜仁慕尼黑及曼聯唔識貨，放走呢位猛將。

沙比薩今屆有多項數據排隊內第一，包括9次射門、3次中目標，並有1球進帳，進攻意識極強，加上傳球成功率高，成為球隊「發電機」。身為拜仁慕尼黑名宿嘅馬圖斯對於呢位前拜仁中場讚不絕口：「到目前為止，我認為今屆歐國盃最佳球員係沙比薩，奧地利擊敗荷蘭，佢表現如有神助，速度快、眼界遼闊、攻守兼備，甚至比效力多蒙特時候更出眾。」

1年之前，沙比薩遭兩大豪門拜仁慕尼黑、曼聯嫌棄，上年年初，拜仁將佢外借去曼聯，其後紅魔鬼拒絕買斷，沙比薩惟有轉投多蒙特，佢上季為「蜜蜂兵團」各項賽事上陣40場入6球及9次助攻，並打入歐聯決賽，現時協助奧地利取得歐國盃16強席位。

反觀拜仁聯賽11連冠斷纜，曼聯更加淪落至英超第8位，同如日方中嘅沙比薩形成強烈對比。