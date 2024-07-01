法國男排世界聯賽封王重返榮耀　日本再創史績

2024年世界男排聯賽（VNL）周一（1日）煞科日上演總決賽，東京奧運金牌得主法國以3比1擊敗日本，時隔一年再度登頂，而日本則贏得隊史首面VNL銀牌，繼上届首奪銅牌後再創佳績，可謂是皆大歡喜。另外，決賽主辦國波蘭隊直落3局輕取斯洛文尼亞奪得季席。

總決賽於波蘭羅茲舉行，近年實力飆升的「龍神NIPPON」日本男排，今屆狀態神勇，一路過關斬將，歷史性殺到冠軍戰，並挑戰傳統勁旅法國。日本正選陣容主攻手高橋藍因舊傷復發，決賽圈遺憾缺陣，隊長石川祐希相對有一定的得分壓力。法國則沒有因此鬆懈，憑堅固的攔網和不斷的搶攻，最終以25比23、18比25、25比23及25比23取勝，繼2022年後再度封王。雙方即使身型優勢明顯，但實力仍不分伯仲，日本男排表現出極佳的團隊合作，令人印象深刻。

法國副攻手Jean Party攻下全場最高的24分，二傳手Antoine Brizard憑出色的傳球組織進攻，成為今屆最有價值球員（MVP）。日本男排隊長石川祐希連續兩年獲選最佳主攻手，「守護神」山本智大獲頒最佳自由人獎項。

日本隊長石川祐希賽後自責道：「沒能帶領隊伍拿下冠軍相當可惜，我自己有很大責任，現在需要做的是跟隊友們調整好狀態，以巴黎奧運冠軍為目標邁進。」今屆是日本隊時隔47年後，首次在國際賽事奪得銀牌，亦創下VNL史上第3個男、女排共同打入決賽的國家，如此實力的日本或成巴黎奧運獎牌的有力競爭者之一。

另邊廂，「古巴裔戰神」利安（Wilfredo León）帶領的波蘭在季軍戰以26比24、25比16及25比17力壓斯洛文尼亞奪銅，連續5屆有獎牌入袋。