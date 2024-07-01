「小赫傑」要彌補爸爸24年前歐國盃遺憾

羅馬尼亞相隔24年後，再次進身歐國盃淘汰賽，表現令人驚喜，下場16強鬥荷蘭，對於「星二代」伊亞尼斯赫傑有另一層意義，因為呢位25歲中場嘅爸爸「東歐球王」赫傑喺2000年歐國盃8強食紅牌，成為出局罪人，「小赫傑」今仗誓要協助羅馬尼亞晉級，彌補老竇當年遺憾。

羅馬尼亞喺歐國盃史上最威水係2000年入8強，由於該屆只有16隊，分組賽出線就進身8強，當年羅馬尼亞8強遇上意大利，赫傑踢到59分鐘被逐，球隊輸0比2出局，令呢位名宿掛靴前蒙上污名。

相隔24年，羅馬尼亞今屆終於再入淘汰賽，伊亞尼斯赫傑着上爸爸昔日10號球衣，別具意義。呢位名將之後曾效力費倫天拿、亨克，2020年1月轉投格拉斯哥流浪，其中2020/21年球季蘇超上陣33場入7球，可惜事業起飛之際，卻受嚴重膝傷，復出後失去正選，上季被外借去西甲球隊艾拉維斯，上陣26場入2球，已漸入佳境。

伊亞尼斯赫傑今屆歐國盃分組賽3場都有上陣，上仗對斯洛伐克更加擔任正選，表現非常落力，並博到12碼，成為球隊出線功臣，今仗對勁旅荷蘭，隨時又有驚喜演出。