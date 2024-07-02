維頓漢尾段烏龍　法國挫比利時入8強

周二凌晨(2日)歐國盃16強矚目大戰，世界排名第2嘅法國，對第3嘅比利時。今場法國主攻，比利時打防反，法國尾段憑後備奇兵高路梅安尼攻門搞到維頓漢擺烏龍，比利時臨尾香，以1比0小勝打入8強。

法國今場作出兩個調動，基沙文坐鎮中場，前線馬古斯杜林同隊長基利安麥巴比踢雙箭頭；比利時同樣有兩個變動，前鋒奧賓達夥拍盧卡古踢雙箭頭，左閘起用艾法菲亞迪，改踢傳統442陣式。

今場高手過招，法國主攻，比利時打防反，雙方都唔心急，比利時幾次快攻都好到肉，恩歷克卡拉斯高兩次殺入腹地，令法國唔敢谷得太上；法國比賽初段被罰3張黃牌，最近磅一次攻門係馬古斯杜林近門勁頂頭槌，可惜貼柱出界，之後仲有曹亞文尼炒高，半場互無紀錄。

易邊後法國繼續圍攻對手，埋門好多，但甚少中框，「麥總」幾次起腳都無功而還，之後基沙文同曹亞文尼起腳又唔中目標，反而呢邊比利時雖然攻門唔多，但招招攞命，盧卡古同奇雲迪布尼起腳都有威脅，好在門將邁治蘭冇恰眼瞓擋出。

84分鐘，比利時終於失守，法國一輪搓傳，後備上陣嘅高路梅安尼殺入禁區起腳，省中維頓漢改變方向入網，法國憑呢個幸運入波，1比0淘汰比利時，闖入8強。