C朗靠「神隊友」打救　悲情淚水變笑容

葡萄牙一直被視為C朗拿度「1人球隊」，不過今屆歐國盃殺入8強，狀態低迷嘅C朗就靠一班「神隊友」打救。16強對斯洛文尼亞一戰，C朗連環失機兼12碼宴客，比賽期間一度忍唔住痛哭，不過佢最後將功贖罪，喺互射12碼率先射入，加上門將迪奧高哥斯達3連救晉級，C朗最終現出歡顏，夠晒戲劇性。

39歲嘅C朗第6次出戰歐國盃決賽周，今屆3場分組賽都食白果，今仗7次射門顆粒無收，包括完場前1次半單刀同加時嘅12碼都被奧比歷救出，總計今屆20次攻門有9次中龍，兩項數字都係今屆最高，但1球波都入唔到。連埋2年前世界盃，佢已經連續8場國際大賽0入球，陷入個人最長大賽入球荒。

C朗加時12碼宴客後，曾激動爆喊要隊友安慰，場面令球迷心酸，不過佢好快就收拾心情，最後互射12碼階段，C朗挺身而出為球隊主射第1個12碼，射入死角後佢如釋重負，雙手合十向球迷為自己嘅「罪」道歉，當迪奧高哥斯達3連撲率葡萄牙晉級後，C朗終展示出招牌笑容。

C朗賽後表示：「足球就係咁艱難，斯洛文尼亞好強大，但葡萄牙晉級因為我哋更強，我哋值得晉級。」領隊馬天尼斯亦表示：「C朗射失12碼，但佢喺互射12碼第1個射入好關鍵，今場勝利係屬於全隊，C朗係球隊隊長，佢展示出足球場上就算面對逆境都唔可以放棄。」