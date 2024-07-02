比利時黃金一代謝幕？奇雲迪布尼發爛渣

比利時喺歐國盃16強被法國淘汰，陣中多位老將都可能冇機會再踢國際大賽，當中包括33歲隊長奇雲迪布尼，佢賽後表示未決定去向，但被問到「黃金一代」嘅話題，呢位曼城球星突然發爛渣，仲鬧記者係蠢才。

奇雲迪布尼、夏薩特、盧卡古、高柏尼、維頓漢等比利時黃金一代，2018世盃勇奪季軍，但上屆世盃就分組賽出局，而近2屆歐國盃亦係8強同16強止步，成績未如人意。今次出局後，仍然在陣嘅「黃金一代」最後成員，包括奇雲迪布尼、維頓漢、韋素、盧卡古等都未必可以喺4年後再戰歐國盃。

被問到會唔會退出國家隊，奇雲迪布尼表示：「條問題問得太早，我要先消化今次失敗，呢個球季好漫長，我要先畀身體休息，然後喺夏天再做決定。」有記者問到「黃金一代」未能打入大賽決定係咪好可惜，奇雲迪布尼突然被辣着：「乜嘢係黃金一代？」記者回應：「你哋囉！」奇雲迪布尼就話：「我哋？咁你即係話英格蘭、西班牙、德國、法國唔係黃金一代？多謝晒！」鏡頭影到奇雲迪布尼答完後擰晒頭咁細聲話：「蠢才」。