華度加奴自嘲溫網「贏得肉酸」　焫埋三獅軍團

溫布頓網賽展開，英國網壇美少女華度加奴周日在女單首圈驚險過關，賽後自嘲「贏得肉酸」並揶揄正出戰歐國盃的英格蘭國家隊，是三獅軍團為她注下動力。

21歲的華度加奴去年因傷缺席溫網，今年捲土重來在中央場亮相，就連足球傳奇Icon碧咸及兒子都是座上客，華度加奴與外圍賽出線者墨西哥的莎娃蘇亞（Renata Zarazua）力拼後，以7比6(7比0)、6比3獲勝，贏得有點吃力，她賽後稱:「我很緊張，很多人都望着我比賽，幸好最後能夠闖關」這位世界排名已降至135位的美少女，今年獲外卡參賽，她更以正在爭逐歐國盃的英格蘭隊戲劇性晉級8強作比喻:「坦白說，昨天看了足球賽事，贏得醜陋，但最重要是贏了。」在觀眾席上的碧咸聽到後也不禁一笑。

至於擁有4項大滿貫冠軍的日本名將大坂直美，自2019年後首踏溫網賽場，她面對法國女將姵妮打足三盤後才以6比1、1比6、6比4成功躋身次圈，目前世界排名已降至113位的她賽後表示:「我感到興奮且充滿樂趣，溫布頓是我知道懷孕後觀看的首個比賽，而囡囡明天將滿一歲，很開心我能在這裡。」大坂直美在首盤僅花22分鐘取勝，但表現仍然不穩，而下仗她將與19號種子的美國球手艾美娜華露(Emma Navarro)爭逐。

男單方面，爭取衞冕的西班牙小天王艾卡華斯，以直落三盤7比6(7比3)、7比5、6比2淘汰外圍賽出線者拿查奧，順利晉級。