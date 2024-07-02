分享運動秘訣　王雁芝蔡龍德燃起《夏日電競狂熱》

今個盛夏，齊撐港隊勇創佳績，以全民運動，燃點熱血，以口號「齊運動‧齊集氣」，全身投入盛夏運動狂熱！上周六 (6月29日)於上水廣場率先舉辦「《夏日電競狂熱》– 運動員見面會」，邀請了前香港代表隊滾軸溜冰運動員王雁芝和香港精英籃球員蔡龍德作為嘉賓，與市民分享他們的運動生涯和家人的不懈支持。

在成為一位成功運動員的道路上遇到不同的經歷與體驗，王雁芝和蔡龍德坦誠分享了他們在學生時期和工作時期如何平衡生活與運動的挑戰，以及在面對人生逆境時如何保持心理和生理的平衡。

創作「AI頭像」等市民挑戰

活動中，兩位嘉賓不僅介紹了滾軸溜冰和籃球運動的專業訓練，還帶領觀眾實踐日常生活中可作為額外訓練的動作，精彩的示範贏得了現場觀眾的熱烈掌聲。他們還深入探討了運動如何培養個人的團隊合作精神和社交能力，並分享了通過運動和團隊生活促進個人成長和發展的秘訣。此外，王雁芝和蔡龍德與觀眾進行了互動籃球遊戲，讓觀眾與運動員大比併，現場氣氛熾熱。

最後，2位嘉賓現場創作了自己的「AI個人頭像」，市民只需在7月中，來上水廣場參加電競遊戲，與2位嘉賓的二次元化身進行比併，同時鍛煉身體，邊儲分贏巨獎。活動結束後，許多市民紛紛參與製作屬於自己的AI角色，並表示這次活動不僅有趣，更有助於強身健體，意義非凡。