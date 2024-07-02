港超聯　標準流浪接收李呈等3名「粉紅兵團」

標準流浪周二(2日)透過球隊fb專頁宣布，獲3名上季皆曾入選中國香港青年代表隊的球員李呈、張青雲，以及黃韜霖來投。3名小將上季均效力晉峰，其中李呈更曾在「賽馬會菁英盃」分組賽時，射破過標準流浪大門。

該上季「賽馬會菁英盃」冠軍球隊在fb帖文中表示，隨着陣中多位經驗球員分別退役和轉會，驅使會方積極吸納本地具潛質的年輕球員，期待能與本身的青訓產品，齊齊引發青春火花。

3名來投的前「粉紅兵團」球員落實加盟的青年球員李呈、張青雲和黃韜霖，都具備U隊代表隊的經驗，並已曾在港超賽事中亮相。當中，擁有兩季港超經驗的李呈表示，標準流浪近季踢法體力化而且偏向進攻，相信會適合自己發揮：「目標係每次上陣都有好表現，同埋保持進步。過往兩季陣上都跑動多，學識喺場上冷靜應對，希望可以做足本分，對球隊有貢獻。」

張青雲就認為不少新隊友都與自己年紀相若，相信可以很快融入隊中，期望能向隊中前輩們「取經」：「對標準流浪嘅印象係教練團成員嘅『林Sir』林嘉緯好好波，係本地足球嘅標誌性人物，我都係踢中場，當然好想可以跟『林Sir』學嘢。」

今年9月才滿17歲的黃韜霖提到，標準流浪重用年輕球員且取得不俗成績，相信加盟係正確之決定：「唔少年輕球員上季喺流浪，都有好多上陣時間同表現自己嘅機會，呢啲大家都有眼見，希望我都可以，當然我明白一定要畀心機啦！」

【球員檔案】

李呈

出生日期：2007年6月12日(17歲)

身高：1.71米

位置：防守中場、進攻中場

曾效力球隊：晉峰

張青雲

出生日期：2007年1月19日(17歲)

身高：1.71米

位置：進攻中場、左中場

曾效力球隊：晉峰

黃韜霖

出生日期：2007年9月13日(16歲)

身高：1.70米

位置：左中場、前鋒

曾效力球隊：晉峰