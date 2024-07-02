血癌帶走英軍小球迷　史東斯將勝利獻給小鬥士

英格蘭周日驚險贏波，躋身歐國盃8強，但開心背後卻有一個令人痛心嘅故事，一位5歲患上血癌的小球迷迪蘭在三獅軍團比賽期間離世，英格蘭球星史東斯賽後表示將勝利獻給這位小鬥士。

迪蘭一歲的時候已確診患上白血病，他昨晚在英格蘭對斯洛伐克的16強戰，上半場開賽15分鐘就不幸離世，其母親Amy Ramsey在社交平台上宣布死訊，「迪蘭晩上6:15已離世。」Amy寫道:「他沒有感到痛楚，他仍然在說話，逗我們笑，直到他咽下最後一口氣。你不再痛苦了，迪蘭，我漂亮的男孩！」

賽後，史東斯獲悉這個傷感消息，向這位迪蘭作最後致敬，並表示他觸動了每個球員的心，這位曼城後衞表示:「這一天是屬於迪蘭的，這位特別的小男孩觸動了我及我的家人的心，他對我們所有人都是一種激勵。」史東斯亦希望這位小鬥士在天家找到快樂，「安息吧，小鬥士！在這個難以想象的困難時期，我們的心與他的家人同在。」

可愛的迪蘭是曼城粉絲，2020年首度確診，當時被告知獲93%生存機會，但其後這位來自曼徹斯特的小男孩接受了三年化療，讓他與家人的生活都經歷如地獄般的煎熬；他們最初以為可以戰勝癌魔，但在2022年8月復發，然後2023年3月及8月再次復發。

在未發現患上白血病時，起初媽媽Amy以為熱愛足球的他，因而踢波扭傷及撞瘀，其後於2022年12月接受骨髄移植手術。當年曼城有一場測試賽，史東斯也有出席，為迪蘭籌款醫病，而其女友Olivia Naylor亦捐了2萬英鎊給迪蘭力抗癌魔，但可惜再次復發，在英國難尋名醫，其一家飛到美國華盛頓接受進一步治療，但可惜最終都敵不過癌魔。