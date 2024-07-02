整體戰煞食　踢出好成績　羅馬尼亞細抗荷蘭

死亡E組突圍嘅羅馬尼亞，今晚16強鬥褪色勁旅荷蘭。羅馬尼亞繼外圍賽榜首出線後再創驚喜，小組力壓比利時首名晉級，證明好成績並非偶然，佢哋憑整體防守抗敵，對住攻力今非昔比嘅荷蘭，預計入波唔會多，捧2.5球入球細。■（Now 618及688周三凌晨零時直播）

今屆歐國盃24隊當中，開波前世界排名最低5隊，由低分數起係格魯吉亞、阿爾巴尼亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克同羅馬尼亞，結果有4隊入到淘汰賽，雖然格魯吉亞同斯洛代克先後遭淘汰，但佢哋喺16強都係先入波一隊，證明嚟到淘汰賽根本冇弱旅。

外圍賽及分組獲首名非偶然

羅馬尼亞自2000年後再闖淘汰賽階段，今屆喺小組首名晉級之前，外圍賽已經力壓瑞士及以色列等首名出線，你可以話佢靠籤運，不過「機會係留畀有準備嘅人」，羅馬尼亞自知攻力一般，所以就做好防守，外圍賽10場只失5球，決賽周雖然失3球，但整體防守力唔曳，各項賽事近5場4次開2球或以下。

「風車國」喺D組最後一輪2比3不敵奧地利，僅以最佳第3名出線，嚟到16強肯定吸取教訓，積極改善防守。領隊朗奴高文喺2018至2020年首次執教荷蘭時，帶隊相隔6年再入2020年歐國盃決賽周，之後佢「捱義氣」教巴塞，今次重返國家隊，以佢嘅江湖地位可以杜絕內訌，但手上進攻球員加普、迪比甚至韋格賀斯等表現飄忽，未必咁易攻入羅馬尼亞大門，今場即使贏到都只會一球起、兩球止，捧入球細啱數。