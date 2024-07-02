基拔圖施華：哥倫比亞硬淨巴西難贏

巴西對哥倫比亞將是今屆美洲盃兩支優秀球隊之間，一場非常激動人心的對碰。

目前哥倫比亞已經鎖定8強的晉級資格，巴西今仗需要避免落敗，並希望哥斯達黎加不要以大比數擊敗巴拉圭。

巴西從令人驚訝的首場和波中及時回勇，憑着半場前10分鐘連入3球大勝巴拉圭，取得了一場令人信服的大勝。巴西的主力球員是雲尼斯奧斯祖利亞，他上仗梅開二度，這對巴西來說是一場重要的勝利，皆因打和的話晉級形勢便岌岌可危。他們希望贏得今場比賽，讓命運掌握在自己手中，但並不是一件容易的事情。

哥倫比亞目前已經取得兩連勝，他們在近13場比賽中保持不敗，包括曾經以2:1擊敗巴西，相信兩支球隊都會對此記憶猶新，並可能會在今仗繼續為巴西增添煩惱。

所有哥倫比亞的進攻球員都踢得很好，但我們可以預計某部分球員會在今仗輪換休息，不過我確信他們會希望贏得小組首名，以避免8強遇上高難度的比賽，若然次名出線的話便會面對烏拉圭，這也是為什麼哥倫比亞肯定不會輪換所有主力。

我認為哥倫比亞目前的狀態比巴西更好，但他們可能會有所放鬆，而巴西急需要勝利，因此預計兩個因素加起來後，會是一場和波。