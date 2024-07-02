奧地利乘勇大起土耳其

歐國盃16強壓軸之戰，奧地利硬撼土耳其，由前曼聯看守領隊蘭歷克執教嘅奧地利，採取逼搶戰術，表現進取，近兩場歐國盃合共轟入6球，展現強大入球能力。土耳其水準飄忽，加上踢法有前冇後，導致入球及失球數字偏多，跨屆近4場歐國盃總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 618周三凌晨3時直播）

奧地利演出令人驚喜，力壓兩支傳統勁旅法國及荷蘭，以小組首名出線，演出極具說服力，首仗僅因1球烏龍波不敵法國，其後以3比1輕取波蘭，代表作一定係以3比2擊敗荷蘭。該仗奧地利無懼對方名氣，放膽同「橙衣兵團」鬥攻，充分貫徹主帥蘭歷克嘅逼搶及快攻踢法，球員表現出頑強鬥志。難得16強對手屬於實力接近嘅土耳其，奧地利更加要把握機會主動出擊，爭取贏波晉級。

查漢奴古艾卡耶甸停賽

土耳其分組賽3戰2勝1負，攻入5球，同時失5球，完全反映球隊大開大合風格。土耳其今仗最大不利因素係中場大腦查漢奴古停賽，難免削弱攻力，幸好新星艾達古拿、基倫耶迪斯有料到。呢兩位19歲小將年輕有活力，踢法充滿侵略性，其中效力皇馬嘅艾達古拿上月西甲轟入4球，首場歐國盃對格魯吉亞，更加射入世界波，腳風非常順。

至於效力祖雲達斯嘅翼鋒基倫耶迪斯，個人突破能力強，預料會為奧地利防線構成重大威脅。不過，土耳其中堅艾卡耶甸停賽，令原本已不穩嘅防線雪上加霜，好大機會又失波，捧大盤最穩陣。