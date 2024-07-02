香港隊　女足開操　6名「車女」球員退隊

港隊女足為備戰月中兩鬥印尼的友賽，周二（2日）晚上在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行首課操練，惟主教練列卡度（Rambo）透露6名車路士足球學校（香港）球員，因撞正球隊海外集訓已經退隊；而早前曾在網上質疑的教練選人的中場傅昭文，則對重返港隊感開心。

是日5名外流港將只得郭靖雯歸隊，同時由於撞正球隊海外集訓，Rambo證實6名車路士足球學校（香港）球員馬澤純、梁匡蕎、曾麗薇、胡彩瑤、陳穎霖、王曉婷將會退隊，加上陳詠詩、黃曦桐缺席，因此只有21人參與首操：「我都係今朝先收到通知，除咗門將李懿茵、曾偲雅留低，其餘車路士球員都唔會參與集訓同兩場比賽。當然佢哋缺陣對球隊有好大影響，尤其部分球員屬於港隊主力，所以唔排除之後會有補選。」

今次初選名單，除「巴西」郭靖雯再度入選外，兩名早前無緣出戰亞運，繼而發長文指控足總女足部門選人不公的韋婉婷、傅昭文（Taylor）亦重返球隊，列卡度解釋道：「最大原因係佢哋喺本地、海外聯賽有好表現，我成日強調港隊要揀最好球員，所以唔想因為以前嘅誤會影響大局，事情已經喺背後解決晒，大家關係已經完全冇問題。」

至於Taylor則對自去年4月奧運亞洲區外圍賽後，再次入選港隊感開心：「始終好耐冇踢港隊，都好期待同番啲隊友一齊出去對外隊。」雖然早前曾發文批評足總選人，但Taylor表示經過溝通後，所有問題已經解決：「最緊要都係溝通，將之前啲嘢攞番出嚟講，等大家了解番個情況。其實球員、教練之間一直關係好友善，而我同Rambo都好friend，所以件事對大家冇咩影響。」