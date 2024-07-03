加普1傳1射　荷蘭挫羅馬尼亞入8強

周三凌晨(3日)歐國盃16強，羅馬尼亞對荷蘭。羅馬尼亞除咗初段搶攻外全場捱打，雖然荷蘭狂嘥機會，但最後仍憑加普交出1傳1射，唐耶爾馬倫起孖，輕鬆贏3比0殺入8強。

羅馬尼亞作兩個調動，左閘尼古梳班古停賽，莫高斯首度登場；上場輸畀奧地利嘅荷蘭回復強陣，杜費斯、貝雲積、沙維西蒙斯歸位，表現當堂唔同晒。

可能見奧地利逼搶戰術搵到食，羅馬尼亞有樣學樣，初段打高位逼搶強攻荷蘭，丹尼斯文起腳貼楣高出；不過一輪急攻唔入，就輪到荷蘭發威，加普左路發難，推順勁射近柱破網，20分鐘荷蘭領先1比0。

羅馬尼亞今場都幾黑仔，開波冇耐就有伊亞尼斯赫傑撞爆頭，要包頭比賽，之後莫高斯同對手相撞一度呼吸困難換出，搞到左路放題，杜費斯頻頻落底線出波，上半場單是荷蘭已經攞到10個角球，可惜隊友把握唔到，包括沙維西蒙斯門前失機，半場荷蘭領先1比0。

朗奴高文見對方防線不穩，下半場換入唐耶爾馬倫，繼續施壓。63分鐘加普再度送球入網，但越位在先食詐胡。83分鐘，加普左路底線連過兩關傳中，上場對奧地利擺烏龍嘅唐耶爾馬倫撞射破網，幫荷蘭贏到2比0，補時階段馬倫整多粒，今屆首個梅開二度，最終大勝3比0完場。