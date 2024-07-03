土耳其神兵梅開二度　2比1贏奧地利闖8強

歐國盃8強出爐！周三(3日)凌晨最後一場16強賽事，土耳其憑中堅美列迪美羅梅開二度，2比1擊敗奧地利勇闖8強。土耳其晉級後會同荷蘭爭奪4強席位，另外3場8強賽事分別為德國對西班牙、葡萄牙對法國同英格蘭對瑞士。

兩隊開波即進行駁火，1分鐘內各有埋門，土耳其喺57秒一擊即中，當時奧地利防守角球解圍失誤，個波波子機式落喺美列迪美羅腳下，呢位中堅唔客氣狂抽入網，係歐國盃歷來第2快入波，亦係歐國盃淘汰賽史上最快出現入球。

早入波令節奏推得更快，但奧地利前鋒巴姆加特拿連環失機，3分鐘快射貼柱而出、5分鐘洛文奴舒密特左路傳中龍門口掠過，巴姆加特拿鏟射空門又踢唔中。奧地利急攻一輪無功而還，球員愈踢愈急反而更多斷纜，土耳其順利守住半場。

奧地利半場變陣加強進攻，51分鐘阿拿奧杜域殺入禁區射門柱邊出界；土耳其59分鐘再入1球，艾達古拿開出急勁角球，美列迪美羅接應頭槌頂入，個人梅開二度。66分鐘奧地利亦靠角球入波，基哥列舒治接應隊友頭槌二傳射入追番1比2。奧地利尾段圍攻令土耳其門前險象橫生，巴姆加特拿最後一擊近門頭槌又被神救，土耳其保住勝局晉級8強。