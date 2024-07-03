加普做「大賽之王」　媲美雲巴士頓、柏金

荷蘭喺歐國盃分組賽以小組第3名「掹車邊」出線，不過去到淘汰賽即上力，周三(3日)凌晨16強3比0大破羅馬尼亞，相隔16年後再闖歐國盃8強。利物浦前鋒加普獨當一面，包辦荷蘭近2屆國際大賽3份1入波，今場更創下多項紀錄，媲美雲巴士頓、柏金等傳奇。

25歲嘅加普上季喺英超表現一般，不過返到荷蘭就判若兩人，出任左翼嘅佢上半場「洛賓式」扣大位抽入，尾段再喺左路底線爆破交出靚助攻，連埋分組賽2個入波，目前以3球並列射手榜榜首，佢亦係1988年嘅雲巴士頓之後，荷蘭最年輕國際大賽淘汰賽交出入波同助攻球員(25歲56日)。

加普2年前喺世界盃5場入3球，今屆歐國盃4場入3球，荷蘭呢兩屆17個入波佢佔超過3份之1，而且亦係70年代名將莊尼列普同柏金後，第3個喺2屆國際大賽拎到3+入球荷蘭球員。領隊朗奴高文賽後表示：「加普再次變得超級重要，好強壯同好快速，質素超高。」

對於同多位荷蘭傳奇睇齊，加普賽後表示要創造屬於呢一代嘅回憶：「04年歐國盃我已經冇印象，但08年同12年嘅賽事我就記得，我哋之後喺世界盃(2014)好出色。我同隊友依家嘗試創造屬於自己嘅歷史，今場非常重要，荷蘭向全世界證明自己實力。」