【有片】土耳其門將超癲神救　獲譽史上最佳

土耳其喺歐國盃16強力戰擊敗奧地利，最後階段被圍攻搞到風聲鶴唳，門將梅特古洛克喺補時最後一刻作出驚天神救，將巴姆加特拿龍門口嘅彈地頭槌撲出，唔單止係今屆最佳撲救，甚至被譽為歐國盃史上最佳之一！

當時補時4分鐘已經過晒，奧地利最後一擊左路傳中，巴姆加特拿6碼附近頭槌鑿個彈地波，梅特古洛克驚人反應橫身將個波拍走，一眾隊友都振臂高呼，巴姆加特拿就雙手抱頭難以置信。統計顯示，呢次中龍攻門預期入球值(xGOT)高達0.94，即每100球只有6球預計會被救出。

為ITV主持直播嘅前英格蘭國腳迪臣表示：「世界級撲救，同哥頓賓士嘅經典差唔多！」奧地利領隊蘭歷克亦拎佢同英格蘭傳奇鋼門哥頓賓士相比：「我哋有足夠時間去爭取追和嘅入波，但真係好困難，因為土耳其有哥頓賓士把關。」