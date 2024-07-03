張志傑猝死矛頭指世界羽聯　林丹曾批評「魔鬼賽程」

17歲中國羽毛球新星張志傑上周日(30日)在賽場猝死，牽動人心，有指印尼賽會的延誤導致不幸事件發生，外界亦強烈讉責世界聯賽（BWF）的醫療規則及賽程緊密；羽毛球傳奇林丹曾批評BWF的一段短片，近日再被瘋傳，林丹曾表示羽毛球比賽的強度非常大，但休息時間非常短，並批評世界聯賽沒有考慮到細節的問題。

不幸事件發生於印尼舉行的亞洲羽毛球青年團體錦標賽的小組賽，當時中國對日本，而張志傑在準備接發球時，突然倒地，手腳抽搐，經搶救後送院已返魂無術，而中國隊其後繼續帶着傷感比賽，最終獲得冠軍，隊員亦帶着張志傑的球衣領獎，但全隊球員均淚流滿面掛上金牌。

事後有指是因為世界羽聯規定醫療團隊在未經球證允許的情況下，不得進入球場的規則，未能第一時間以急救，而大會醫療團隊在事發後約一分鐘以擔架將張志傑抬離賽場，作進一步救治，但期間未有用AED(體外除顫儀)或CPR(心肺復甦器)急救。印尼羽協對於發生不幸事件感到抱歉，而世界羽聯發聲明指要徹底審查，並回應指確實有一套醫療指引及說明，但當中如何在活動現場實施這些醫療協議，取決於每個國家或地區的主辦單位。

很多網友將矛頭指向世界羽聯，更認為是比賽太密集，前奧運冠軍的中國傳奇林丹對此也曾批評這個問題，由於羽毛球運動的特殊性及賽程過於緊密安排，運動員常常得不到充分休息，「超級丹」在短片中提到，以里約奧運男單賽事為例，他與李宗偉在4強打足3局後，不到12小時又要再上戰場，根本沒有充分休息，相對網球在大賽4強後都會有一天時間休息。

另一位馬來西亞傳奇李宗偉也曾於2018年批評BWF的「魔鬼賽程」。根據BWF在2024年的賽程，共有37項賽事，由第2周到第50周幾乎每星期都有比賽，除了巡迴賽之外，還有洲際賽、湯優盃、世青賽等，而世界羽聯更強制頂級選手必須參加特定比賽，以確保收視，讓頂級球手平均一年要打超過15個比賽，除了林丹、李宗偉之外，現役的丹麥名將安賽龍也曾為此炮轟。林丹在訪問短片有提到「他們（BWF）總是去改變一些無關重要的東西，應該去關注給運動員更多的休息時間。」

中國名將鄭思維在社交平台也為張志傑發聲，她炮轟:「意外每天都在發生，我們能做的只能在意外發生時及時正確處理。讓我生氣的是通過直播來看，當時情況沒有得到及時正確救治，雖然我不在現場，發表言論顯得有些片面，但我希望這次事件能夠引發世界羽聯及亞洲羽聯甚至社會的重視，在任何情況下，生命至上。」中國羽毛球女單球星陳雨菲，亦在個人社交平分享了中國隊帶着張志傑球衣站在頒獎台上的照片，並寫上:「我們在一起，而你是冠軍。」