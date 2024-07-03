毫無霸氣　巴西和波次名出線8強鬥烏拉圭

周三(3日)早上美洲國家盃D組最後一輪賽事，爭標熱門巴西只能同哥倫比亞打和1比1，屈居對手之下，以次名出線8強，將會遇上勁敵烏拉圭。「森巴兵團」今屆3戰僅1勝，毫無霸氣，隨時8強止步都唔出奇。

賽前哥倫比亞2戰2勝，已經提早取得出線權，至於巴西和波都可以晉級，但如果想奪取小組首名，避開烏拉圭，就必須贏。

開賽8分鐘，巴西幾乎落後，哥倫比亞球星占士洛迪古斯主射罰球僅擦楣而出。「森巴兵團」避過一劫，果然有後福，12分鐘由拉芬夏比洛尼主射罰球入網，打開紀錄。

哥倫比亞落後之下傾力反擊，中堅達雲臣山齊士曾經頭槌頂入，但被判越位在先，入球無效，占士洛迪古斯開出罰球，被門將艾利臣比加撲出。戰至上半場補時，哥倫比亞憑效力水晶宮嘅右閘丹尼爾蒙路斯射入扳平1比1。

換邊之後，雙方再冇建機，哥倫比亞以2勝1和得7分，以小組首名出線，將於8強對C組次名巴拿馬，反觀巴西要硬撼C組首名烏拉圭。

烏拉圭曾經15次奪得美洲盃冠軍，同阿根廷並列史上捧盃次數最多嘅球隊，加上今屆3戰全勝，狀態明顯凌駕巴西。

至於D組另一場，哥斯達黎加以2比1擊敗巴拉圭，打開勝利之門，但仍然同3戰全敗嘅巴拉圭一齊出局。