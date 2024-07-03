主場出擊博反彈　水手開攻大爆發

日職獨腳戲，橫濱水手主場硬撼鳥棲砂岩。水手今季戰績走晒樣，主因係太過重攻輕守，尤其係主場出擊，更加有前冇後、打死罷就，撞正狀態曳爆嘅砂岩，水手必定藉地利狂攻博反彈，中位數3.5球嘅入球大照撐。（無綫myTV SUPER周三晚6時直播）

上季聯賽亞軍嘅水手表現大跌Watt，主因係今季接手執教嘅前利物浦球星基維爾，戰術太過偏重進攻，導致入得又失得，最經典係亞冠盃決賽，首回合先贏艾阿恩2比1之下，次回合竟然狂輸1比5，兩回合計慘敗3比6失落冠軍，球隊上下打擊都幾大。睇番水手各項賽事近9場成績，法定時間贏得3場咁大把，近2場更連輸畀福岡黃蜂同東京綠茵，難怪依家只係徘徊聯賽中游。

另邊廂，鳥棲砂岩亦唔好得幾多，近4場聯賽僅得1勝3負，包括日前喺主場出戰柏雷素爾，喺領先1球之下，竟反輸四個一皮，現時排緊尾3，狀態差到冇朋友。水手今仗難得遇弱，梗係想趁主場之利博反彈，佢哋每逢主場例搶攻，近5次主場比賽，有4次開4球或以上，今場勢必以攻代守，入波一定多，大盤咪錯過。

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