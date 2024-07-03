蘇黎世3x3　協恩復仇成功贏滙基入4強

協恩中學(藍衫)以11比7擊敗上屆冠軍滙基書院（大坑東）(李章杰攝)

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」周三（3日）決賽日假修頓場館上演，其中女子組8強，學界「神之隊」協恩中學以11比7擊敗上屆冠軍滙基書院（大坑東），時隔兩年再度進軍4強。

協恩中學上屆8強以7比8憾負滙基，今屆三人賽陣容升級再戰老對手，派出黃雅婷、姚采芸、陳考悠和梁瑞昕，實現內外兼備；滙基則沿用梁凱澄、方雪兒和余潔誼，上屆奪冠功臣梁煒嵐出國留學，換上新成員葉詠恩應戰。

剛在U18國際賽事回歸的協恩三人進步明顯，開局通過不斷挑戰禁區連連得分，滙基梁凱澄亦不甘示弱，連續兩記兩分球追成4比6。港青隊代表黃雅婷後段發力，配合小將梁瑞昕搶分，最終以11比7戰勝滙基打進4強，長達兩年的蘇黎世三人賽復仇之旅終落幕。協恩將於4強對中華基督教青年會中學。

另邊廂，中華基督教青年會中學憑隊長林卓童搏盡抄截再射入二分，為球隊奠定勝局，最終以8比6擊敗學界決賽常客對林大輝中學，成功逆襲挺進4強。拔萃女書院王心言和張鎧恩歸隊，以8比7險勝英華女學校，成功報上屆的一箭之仇晉級。

女子組8強賽果：

協恩中學 11：7 滙基書院（大坑東）

中華基督教青年會中學 8：6 林大輝中學

浸信會永隆中學 10：5 港大同學會書院

拔萃女書院 8：7 英華女學校

女子組4強賽程：

協恩中學 VS 中華基督教青年會中學

浸信會永隆中學 VS 拔萃女書院