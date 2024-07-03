魯列夫再度「自殘」　被建議睇心理醫生

魯列夫周三（3日）在溫網首圈，爆冷以盤數1比3（4比6、7比6、2比6及6比7），不敵阿根廷的卡姆辛拿（Francisco Comesana），這位一向脾氣火爆的俄羅斯名將，在比賽途中更使用球拍擊打其腿部7次洩憤，惹來球迷關注，更有評論建議魯列夫尋求心理醫生輔導。

世界排名第6位的魯列夫，是役狀態未如理想，最終以盤數1比3不敵第122位的阿根廷球手卡姆辛尼，爆出們屆溫網其中1場大冷門。惟賽事焦點落在魯列夫的「自殘」行徑上，皆因這位俄國好手在第3盤被破發，導致落後局數1比4後，十分憤怒，連續用球拍拍打其腿部7次，引來現場觀眾驚呼。

魯列夫賽後亦有為自己的行為作解釋，指當刻很需要發洩情緒：「我今場發揮欠順，到第3盤被破發後已經按耐不住，要發洩情緒，但根據賽會規定，我不能用球拍拍打草地，結果要重擊自己的腿部，幸運地未有因此而遭受傷患。」由於魯列夫過往曾在其他比賽未能發揮應有水準時，拍打膝部，因此魯列夫在今屆溫網「重犯」後，有球迷或評述員呼籲這位俄羅斯球手，尋求心理醫生輔導。

值得一提，在上月初才完成手術的塞爾維亞名將祖高域，表現未受影響，直落3盤6比1、6比2及6比2，輕取高比利華（Vit Kopriva），惟前英國網球「一哥」梅萊受背傷困擾，決定棄戰男單，但仍會夥拍其兄長占美梅萊（Jamie Murray）出戰男雙。