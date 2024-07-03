英軍WAG殺到！6架私人飛機齊齊抵達霸氣十足

英格蘭驚險躋身歐國盃8強，球員周日(7日)凌晨出戰瑞士前夕，可以輕鬆一下，一班英軍WAG亦紛紛到德國同球員團聚，佢哋周二(2日)乘坐6架私人飛機抵達「三獅兵團」基地，成為傳媒焦點。

上場對斯洛伐克，貢獻靚助攻畀哈利卡尼嘅艾雲東尼，佢另一半Katie Bio就率先行出私人飛機，而《愛情島》（Love Island ）影星 Dani Dyer則被影到抱着其中一個孖女落機，準備為愛郎查洛保雲打氣。

Dani連同Katie，以及蘭斯達爾女友Georgina Irwin、迪格蘭賴斯嘅WAG Lauren Fryer及甸恩軒達臣嘅老婆坐同一架私人飛機到埗。

至於門將比克福特嘅老婆Megan就坐自己嘅私人飛機。比克福特對斯洛伐克之前，熱身時整傷雙手，令唔少球迷都好擔心。另外，干拿加歷查嘅女友Aine May Kennedy，勞基梳爾嘅另一半Anouska Santos及奧尼屈堅斯嘅WAG Ellie Alderson都差唔多時間齊齊到達。

英格蘭下場迎戰瑞士爭奪4強席位，睇下佢哋叉足電之後又有咩表現！