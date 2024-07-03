謝佩婷4度代表港隊出戰殘奧會：這是運動員的夢想

香港賽馬會殘疾人馬術隊成員謝佩婷獲中國香港殘疾人奧委會及中國香港馬術總會 (馬術總會) 確認，將代表中國香港參與巴黎殘疾人奧運會，出戰馬術盛裝舞步個人項目，是次獲選亦是她個人連續第四屆參與殘奧會。

謝佩婷夥拍馬匹Baxo，取得巴黎殘奧會馬術盛裝舞步個人項目所需的「最低參賽資格要求」 (Minimum Eligibility Requirements, MER)。此前，謝佩婷以15歲之齡首次亮相2012年倫敦殘疾人奧運會，是該屆最年輕的馬術選手；其後她於2016年的里約熱內盧及2020年的東京殘奧會，亦代表港隊出戰。

由4歲起接受傷健策騎治療，謝佩婷自此與馬結緣，及後培養對馬術的興趣，成為殘疾人馬術運動員。她常往返香港及英國受訓，主要訓練場地為馬會屯門公眾騎術學校和雙魚河馬術中心，以及英國威靈頓騎術中心。

對於再度出戰殘疾人奧運會，謝佩婷表示十分榮幸，「參加殘奧會是我作為馬術運動員的夢想，很高興有機會與世界各地的頂尖騎手同場較量，這是難得的學習機會。我正積極備戰，希望自己和馬匹能夠有好表現、並好好享受比賽。我特別感謝馬會、馬術總會和香港傷健策騎協會，一直以來對我的培育和支持。」

香港賽馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚表示：「衷心恭賀謝佩婷再次代表中國香港取得殘疾人奧運會的入場券，並將於巴黎出戰。這是她努力不懈付出的成果，亦為她的家人、教練和馬會團隊的支持予以肯定。我為此感到十分鼓舞，祝願她在比賽中盡展所能，同時希望謝佩婷的努力，喚起更多人關注殘疾人馬術運動。」

同時，馬會殘疾人馬術隊成員鍾美娟獲選為此項目的後備運動員，她將繼續進行訓練，以備人馬組合在生病或受傷的情況下，按相關規例進行替換。

由「香港馬術精英計劃」組成的支援團隊，包括：教練、馬匹料理員、獸醫、釘甲匠、物理治療師及其他專家，將於巴黎殘奧會賽事期間為運動員及馬匹提供專業支援。

支援團隊中，包括馬會馬術隊成員何苑欣，她是去年舉辦的第19屆杭州亞運會盛裝舞步團體賽，以及2014年仁川亞運會馬術三項賽團體的銅牌得主，她將於巴黎殘奧會期間協助照料及訓練比賽馬匹。

馬會一直致力推動馬術運動發展，成立公眾騎術學校，及於2008年北京奧運會後成立馬會馬術隊，培育香港精英騎手。馬會與中國香港馬術總會合作，於2016年成立「香港馬術精英計劃」，為騎手及殘疾人馬術騎手提供高質素的訓練及專業支援服務。馬會亦與馬術總會及香港體育學院合作於2019年推出「香港賽馬會青少年馬術發展計劃」，支援年輕騎手、培育未來人才；計劃於2022年進一步擴展，成立香港賽馬會青少年馬術隊（內地），以支援駐內地有潛質的香港年輕騎手。