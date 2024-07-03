港超聯　傑志宣布卡度素坐正　列斯奧加入教練團

傑志周三（3日）宣布，改由去年加入球隊擔任菁英發展總監，並成為一隊助教的卡度素擔任主教練，而曾效力傑志多年的列斯奧亦會重返「藍鳥」，聯同過去於賓菲加與卡度素合作的葡萄牙籍教練蘇沙加入教練團。

傑志表示已籌組新教練團應付下季賽事，其中此前在球會擔任菁英發展總監及一隊助教，並在剛季結束後取得歐洲足協專業牌照的卡度素，會擔任主教練；曾為「藍鳥」上陣185場的列斯奧，在剛過去的球季助理文首奪聯賽冠軍後掛靴，並加入傑志教練團，跟曾在賓菲加與卡度素合作，上季在捷克第三級別球隊茲諾伊莫工作的葡萄牙籍教練蘇沙，一同輔助卡度素執教球隊。

此外，「藍鳥」同時宣布去年擔任球隊青年軍及女子隊體能教練的黃思瀚，將轉任一隊肌力及體能教練，他持有運動與健康科學系學士及力量與體能理學碩士學位，亦曾擔任中國香港棍網球總會體能總監，而持有歐洲足協教練牌照的技術分析員石鎧泓，為傑志足球學院舊生，他於9歲時加入傑志，曾擔任傑志多支梯隊隊長，守門員教練郭劍橋則會留任。