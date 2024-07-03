艾華利斯獲徵召踢奧運　缺陣英超季初賽事

阿根廷奧運男子足球隊主帥馬斯真蘭奴公布出戰7月底展開嘅巴黎奧運18人大軍名單，現時正在參加美洲國家盃嘅前鋒祖利安艾華利斯、後衞奧達文迪、門將魯利以超齡球員身份入選。由於新一季英超將於8月17日凌晨開鑼，意味祖利安艾華利斯好大機會錯過為曼城踢季初賽事。

根據規則，奧運男足以23歲或以下球員為主，每隊可以有3位超齡球員，馬斯真蘭奴用盡3人名額，當中以祖利安艾華利斯最受注目，呢位24歲射手屬於阿根廷大國腳正選，曾於2022年世界盃有4球進帳，而喺今屆美洲盃暫時入1球。

由於艾華利斯並非曼城正選，「藍月亮」領隊哥迪奧拿批准佢踢奧運。反觀阿士東維拒絕放門將達米安馬天尼斯參賽，所以馬斯真蘭奴惟有徵召阿積士門將魯利。

最令人意外係奧達文迪入選奧運隊，畢竟呢位中堅已經36歲，要連續應付美洲盃及奧運兩項大賽，難免比較吃力，但奧達文迪仍然有心有力，願意以老大哥身份帶隊一班小將參賽。

阿根廷抽入奧運男足B組，同組對手有摩洛哥、伊拉克、烏克蘭，呢支南美洲勁旅首仗將於7月24日晚對摩洛哥。值得一提，今屆美洲盃決賽將於7月15日早上舉行，如果阿根廷打入決賽，意味祖利安艾華利斯、奧達文迪、魯利冇得休息，就要趕去U23報到迎戰奧運。