一雪前恥！神之隊協恩挫女拔封后

繼九龍區學界、精英賽、Panasonic邀請賽，協恩中學於周三（3日）再添一冠，於「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」決賽，以14：3力挫拔萃女書院，重返賽事王者寶座，實現本季學界大滿貫。

協恩中學連續兩屆於8強不敵匯基書院（大坑東）意外出局，今屆捲土重來，派出港青隊代表黃雅婷和姚采芸，連同陳考悠和梁瑞昕，一路過五關斬六將，準決賽以16：6力挫中華基督教青年會中學，全程未逢敵手，以王者姿態晉級決賽。

另一冠軍戰球隊拔萃女書院，於4強與上屆季軍浸信會永隆中學上演激鬥，丘琦關鍵得分追平將比賽拖至加時，其後王心言射入「大心臟」兩分，上演精彩絕殺，以9：7取勝挺進最終戰。

冠軍戰哨響，協恩主力黃雅婷展現強者實力、「屈機」稱霸籃底，加上姚采芸連續剷籃得分無人能阻，4強表現神勇的王心言今場熄火，開局瞬即打出比分差距。後上的梁瑞昕在外線打開手感，連入2記兩分，助協恩打出6：0攻勢，進一步拉開分差。女拔張鎧恩搏盡上籃得手，但已無法挽回局面，最終協恩以14：3大勝，自2021年後重返蘇黎世冠軍寶座，重振學界「神之隊」聲譽。

季軍戰由浸信會永隆中學對中華基督教青年會中學，前者憑廖采雯和姜海熒相繼得分，最終以12：9擊敗對手，奪下季席。大會賽後頒予黃雅婷、梁瑞昕、王心言和林卓童4人最佳全明星隊球員獎項。

學界MVP的黃雅婷，在畢業之際終於首嘗到蘇黎世三人賽冠軍滋味，她心願達成感嘆道：「上兩屆成績不理想，今屆同樣以中六3人組合贏一次冠軍，很開心為學校爭得多一個獎項之餘，亦向大家證明了我們三打三同樣具有實力。」此番成就必然少不了日復一日的訓練：「上年8強對滙基加時飲恨吞敗，今年我們有備而來，不斷的訓練，能見到我們的進步，對三人賽打法和節奏各方面愈來愈有掌握，這也是我們能取勝的關鍵。」

黃雅婷亦將近日出戰的U18亞洲盃所學帶回香港賽場：「U18比賽強度比香港更高，今日能將最新學到的技巧發揮出來，希望之後亦能將這些經驗帶給師妹。」

協恩中四小將梁瑞昕初亮相三人賽舞台，憑出色表現攬盡最佳新秀和最佳全明星獎項，她充滿信心誓言助球隊繼續奮戰稱霸賽場：「今早在澳門回港，身體有些微疲勞未能及時適應比賽，感謝隊友和教練信任，讓我有機會能發揮自己的實力。希望接下來的兩年能持續進步，傳承師姐們的精神，有信心跟隊友們一起贏下更多冠軍。」