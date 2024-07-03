蘇黎世3x3　男拔首奪冠軍　陳偉邦：苦盡甘來

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽2024」周三（3日）煞科，兩屆冠軍英華書院衞冕失敗，意外4強出局。拔萃男書院最終在決賽以12：8擊敗聖若瑟書院，首度封王。

衞冕的英華書院今屆派出吳委峻、鍾子豪、梁子森和蔡浩東精英賽冠軍陣容，8強以15：10擊敗北角協同中學，4強迎來聖若瑟書院，後者8強以12：9力挫上屆殿軍裘錦秋中學（葵涌）。

聖若瑟以許浩翔、張嘉謙、鄧力嘉和施建宏組隊出擊，4人防守打出水準，令英華進攻主力吳委峻和鍾子豪在外線命中率下降。雙方激烈拉鋸，聖若瑟由鄧力嘉法定時間最後一刻籃底得分，追成12：12，將比賽拖至加時。

兩隊加時於外線大鬥法，英華更屢搶進攻籃奪回球權，惟吳委峻和鍾子豪先後起手亦未能命中，鄧力嘉再成聖若瑟「關鍵先生」，兩次籃下得分終結比賽，助球隊以14：12取勝，力阻英華3連霸。英華球員賽後表現相當失望，其後轉戰季軍戰對張振興伉儷書院未有鬆懈，以21：16取勝。

決賽由聖若瑟大戰上屆亞軍男拔，男拔陳文滔、鄭祉活、陳偉邦和黃浩霆合作無間，把握速度優勢衝搶籃板，陳文滔搶板後外線得分，陳偉邦亦兩次外線發炮得手，助球隊早早拉開至10：4。聖若瑟靠鄧力嘉追回不少分數，惟外線未嘗甜頭，最終男拔以12：8取勝，強勢封王。

男拔首屆賽事8強止步，之後兩屆收穫亞軍，決賽攻入5分的陳偉邦直言：「這個冠軍得來不易，有苦盡甘來的感覺。」男拔4子連日代表香港學界籃球代表隊於澳門出戰世界中學生錦標賽，今早才回港參加蘇黎世賽，陳偉邦表示，「雖然我們都好累，但都想集中完成3場比賽，參加國際賽令我們見識不少，原來香港贏冠軍，出到去都會輸好多分，心態有所加強。」說到未來目標，陳偉邦期望男拔可以重回學界王者地位：「我們想贏大滿貫！」

隊際獎項

男子組

冠軍 拔萃男書院

亞軍 聖若瑟書院

季軍 英華書院

殿軍 張振興伉儷書院

女子組

冠軍 協恩中學

亞軍 拔萃女書院

季軍 浸信會永隆中學

殿軍 中華基督教青年會中學

最佳新秀獎

女子組

劉衍彤（協恩）

梁瑞昕（協恩）

王菁琳（港大同學會）

馮楉喬（寶覺）

男子組

梁浚匡（培正）

陳曜男（培正）

蔡子灝（聖若瑟英文）

最佳全明星隊球員

女子組

黃雅婷（協恩）

梁瑞昕（協恩）

王心言（女拔萃）

林卓童（青中）

男子組

陳偉邦（男拔萃）

鄧力嘉（聖若瑟）

吳委峻（英華）

勞敬兒（張振興）