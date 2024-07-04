C朗成葡萄牙負累　受輿論壓力8強或被貶後備

葡萄牙喺歐國盃驚險晉級8強，不過王牌球星C朗拿度嘅表現就受到質疑，呢位39歲老將上場連環失機一度淚灑球場，近日更有恥辱數據曝光，包辦葡萄牙所有罰球嘅佢，喺國際大賽60次主罰只有1次入波。葡萄牙國內傳媒都要求8強對法國唔好再用C朗，隨時重演卡塔爾世盃嘅悲情結局。

C朗喺16強對斯洛文尼亞，4次主射罰球都冇進帳，據Opta數據顯示，C朗歷來喺世界盃同歐國盃曾60次射罰球，入球率只得可憐嘅1.7%，唯一一次建功係2018世盃分組賽對西班牙。事實上，葡萄牙陣中有唔少罰球高手，曼聯中場般奴費南迪斯就係其中一位罰球專家，但喺C朗身邊佢只係得個睇字。

英格蘭名將舒利亞表示：「C朗有啲射罰球好叻嘅隊友，但其他人點樣去同佢講想處理罰球？太難。」另一傳奇前鋒連尼加亦附和：「般奴費南迪斯比C朗係更好同更全面嘅罰球劊子手，所以即使C朗仍然係個稱職嘅9號球員，佢同時亦會係葡萄牙嘅弱點。」

C朗係今屆歐國盃「失機王」，錄得今屆最高20次攻門但未有入波，預球入球(xG)值為-2.75亦係最差球員。葡萄牙國內媒體再出現貶C朗做後備聲音，CNN著名記者Sofia Oliveira表示：「我想問有冇人對C朗有懷疑？佢踢正選係因為過往對葡萄牙嘅貢獻，而唔係佢依家作為球員嘅能力。C朗係偉大球員，但今日唔再勝任國家隊正選，完。」

C朗目前情況同2年前卡塔爾世盃相近，當時佢喺3場分組賽踢正選，但表現受到批評，國內出現大量要佢「退下來」嘅聲音，結果去到淘汰賽真係被貶後備，代替佢嘅干卡路拉莫斯更喺16強連中三元，球隊最終8強輸波終局。不過，葡萄牙領隊馬天尼斯上任後一直支持C朗，今屆只用干卡路拉莫斯踢過24分鐘，會唔會頂住國內輿論壓力續用C朗，令人關注。