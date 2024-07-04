巴塞搵2位猛將做說客　力勸「尼威」加盟

西班牙翼鋒尼高拉斯威廉斯喺今屆歐國盃表現光芒四射，佢同拉明耶馬雙翼齊飛，成為「鬥牛兵團」最強進攻組合。根據西班牙《每日體育報》爆料，巴塞隆拿會方認為簽入尼高拉斯威廉斯，可將西班牙進攻模式移植至球隊，來季挑戰皇馬霸主地位，搵旗下2位猛將拉明耶馬、柏迪遊說「尼威」加盟，打造「4金童組合」。

尼高拉斯威廉斯喺今屆賽事已入1球及1次助攻，並令意大利中堅卡拉科利擺烏龍，呢位21歲左翼突破能力極強，往往能夠憑一己之力扭過對手，並且同拉明耶馬非常合拍，因而引起巴塞隆拿關注，計劃出手收購佢。

據悉尼高拉斯威廉斯同畢爾包嘅解約金為5,500萬歐元(約4.6億港元)，雖然巴塞財政欠佳，但只要出售部分現有球員，仍然有能力買斷「尼威」。

2位巴塞新星耶馬、柏迪接受傳媒訪問時都話好希望尼高拉斯威廉斯加盟，耶馬話：「我同威廉斯係好朋友，當然想同佢效力同一間球會。」柏迪附和話：「好明顯會成為一單偉大交易，希望威廉斯可以同我哋一齊踢巴塞。」據悉尼高拉斯威廉斯亦以轉投巴塞為首選，如果成事，巴塞就會擁有拉明耶馬、柏迪、加維、尼高拉斯威廉斯「4金童組合」。