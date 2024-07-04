加拿大羽賽　伍家朗輕取預賽球手晉級次圈

香港羽毛球名將伍家朗周四（4日）出戰加拿大公開賽，男單首圈以直落2局輕鬆擊敗中華台北的王柏崴，順利晉級16強，明日將大戰捷克球手Jan Louda。

加拿大羽毛球公開賽於7月2至7日於卡加利舉行，現世界排名第22位的伍家朗，為該賽事唯一參賽的香港選手。

伍家朗以賽事7號種子出戰是日男子單打首圈對上王柏崴，兩人職業生涯首次過招。這名世界排名82、來自中華台北的球手，預賽連挫兩名加拿大選手，成為於預賽中脫穎而出的4人之一。伍家朗經歷前兩站「一輪游」後，今站狀態回勇，首局發揮力壓對手，更一度打出6比0攻勢，以21：10先下一城。第2局同樣強勢，雖然初段被追至4比5落後，但後段發力奪回領先優勢，以21比11鎖定勝局晉級，成功打破首圈出局「魔咒」。

伍家朗周五（5日）與世界排名第63的傑克球手Jan Louda爭入8強，雙方此前亦未有交手記錄。錯失巴黎奧運資格的伍家朗，有機會趁大部分參戰奧運的羽毛球好手避戰賽事，爭取佳績。