楊睿騏正選上陣　香港金牛力挫河南重返榜首

周三（3日）全國男子籃球聯賽（NBL），香港金牛作客河南賒店老酒，港將楊睿騏首度獲派正選落場並交出成績，最終以109：87擊敗對手重上勝軌，並以7勝1負戰績，暫與上届冠軍安徽文一并排榜首。下場將於周五（5日）重返修頓主場，迎戰石家莊翔藍，力爭連勝。

經過上場不敵長沙灣田勇勝嘗今季首敗，香港金牛此役主動變陣，主教練解立彬首次收起球隊核心外援瓊斯，正選擺出楊睿騏、刁展望、奧利弗（Cameron Oliver）以及最佳拍檔劉傳興和沃克（Jordan Walker），客場鬥賽前4勝3負的河南賒店老酒。

主隊甫開賽外圍手風甚順，並⼀度領先10：7，其後香港金牛及時調整，換入瓊斯（Dominique Jones）和朱松瑋等常規主力，迅即反客為主。在瓊斯後備上陣個人獨取10分下，打出⼀段24：7攻勢，第1節以33：17領先。河南賒店老酒第2節積極反撲，香港金牛射手沃克繼上場後仍未找回手感，單節三分僅錄9中1，主隊趁機拉近比分，半場打成45：52。

換邊後，香港金牛加強防守硬度，投射命中率回穩，其中奧利弗和孫晨然更單節交出11分和10分，助球隊再次將領先優勢擴至雙位數。進入最後決勝節，香港金牛繼續掌控比賽形勢，未給予對手反勝機會，最終以109：87大勝而歸。

香港金牛6位球員得分「上雙」，正選的港將楊睿騏上陣10分鐘，雖未有得分進賬，但展現出穩定的控球技術以及積極拼搶，摘下1個進攻及2個防守籃板，正負值有4分；瓊斯取得全隊最高的20分，沃克和奧利弗俱有19分，高塔中鋒劉傳興亦交出14分13籃板的「雙雙」成績。

香港金牛以2勝1負完成作客之旅，周五（5日）將返回主場修頓場館，迎戰暫錄三連勝、以5勝3負排名聯賽第3的石家莊翔藍。