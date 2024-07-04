巴甲快車！彭美拉斯上盤有「甘」執

巴甲快車，甘美奧主場硬撼彭美拉斯。今仗可謂強弱懸殊，甘美奧輸到冇晒信心淪為下游，相反彭美拉斯愈戰愈勇，為爭標唔會hea踢，讓平半一於捧上盤。（周五早上6時開賽）

甘美奧可以話係今季其中一支表現最差嘅巴甲球隊，開咧後11場聯賽贏得3場，最弊係入得8粒咁大把，係依家聯賽入波最少球隊，攻力弱到冇朋友，實在捧唔落手。就算單計近8場聯賽，甘美奧僅得1勝1和6負，而贏波嗰場，都只係擊敗比佢哋更差嘅包尾大幡富明尼斯，今場難以睇好。甘美奧攻力差狀態曳，真係見到都唔開胃。

另邊廂，彭美拉斯開咧後表現平穩，踢咗13輪聯賽錄得8勝2和3負，現時位居前列，同幾支爭標分子如法林明高、保地花高等咬得好緊，佢哋雖然唔係火力最強球隊，但至今只失9粒，係巴甲失波第2少球隊，防守可謂固若金湯。

最重要係彭美拉斯狀態弗到震，近7場豪取6勝1負，狂轟15球，信心爆晒棚。翻查紀錄，雙方之前6次正面交鋒，彭美拉斯亦贏咗5次，擺明格食格，今仗為爭標一定大打落水狗，上盤捧得過。

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