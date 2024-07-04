基拔圖施華：阿根廷強勢入4強

阿根廷對厄瓜多爾這場8強大戰，從牌面上來看，阿根廷毫無疑問理應是獲勝的一方。

這場比賽剛巧也是上屆美洲盃8強的翻版，當時阿根廷正正就是擊敗了厄瓜多爾，繼而贏得了最終的冠軍。

到目前為止，阿根廷在今屆美洲盃的表現十分完美，他們在分組賽全勝兼0失球，以小組首名的身份晉級。可能有人認為他們能夠做到這一點是理所當然，但在今屆美洲盃上並不容易，皆因每支球隊都在奮戰。

在最後1場分組賽中，他們收起了阿歷斯麥亞里士打、迪保羅及祖利安艾華利斯等主力，足證其陣容有足夠深度。不過，他們一定希望美斯的輕傷缺陣，並沒有甚麼大礙。美斯絕對是球隊的精神領袖，儘管還未取得入球，但在陣與否對他們來說有天淵之別。今屆取代他入球的球員變成了拿達路馬天尼斯，此子在分組賽只曾1次正選上陣但攻入4球，預計會在今仗擔正。

儘管在上1場比賽的大部分時間裡都處於劣勢並以穩守為目標，厄瓜多爾最後仍然成功以得失球的優勢，阻止了墨西哥晉級。與阿根廷不同，他們的戰績並不完美，分組賽勝和負各一，雖證明有入球能力，但防守也不太穩健。他們在首場比賽中落敗後，成功反彈展現良好鬥志，能夠晉級8強已是一個了不起的成就。我預計他們將尋求在中場線用活力及奔跑壓倒阿根廷，並盡可能長時間地限制對手不要向前進攻攻，希望能製造先入球的驚喜，並捍衛領先優勢。

儘管如此，阿根廷在美洲盃上對厄瓜多爾未嚐敗績，並在過去7次對厄瓜多爾贏了6次。我認為，這個優良往績已經決定了這場比賽的命運，阿根廷將擊敗對手晉身準決賽。